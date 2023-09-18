Kawasaki выпустили свои первые электробайки: характеристики и фото

Новые Kawasaki Ninja e-1 и Z e-1 оснащены мотором на 12 л. с. и отличаются очень легкой конструкцией. Оснащение включает ABS и цифровой щиток приборов.

Related video

Kawasaki запускают в производство модели Ninja e-1 и Z e-1. Первые электрические мотоциклы в истории японского бренда поступят в продажу под конец года. Их подробности раскрыли на официальном сайте Kawasaki.

Kawasaki Ninja e-1 Фото: Kawasaki

Новые Kawasaki Ninja e-1 и Z e-1 – легкие электромотоциклы, которые станут альтернативой 125-кубовым бензиновым моделям. Модель Ninja e-1 – это спортбайк с пластиковыми обтекателями, а новый Kawasaki Z e-1 – модель класса стрит.

Важно

Двухколесная классика: обнаружена заброшенная коллекция редких Harley-Davidson (видео)

Электрические мотоциклы Kawasaki имеют колесную базу в 1370 мм. Масса Ninja e-1 составляет 140 кг, а Z e-1 – 135 кг. Столь малый вес обусловлен компактными аккумуляторными батареями: их у байков по две и они выполнены быстросъемными. Запас хода пока не разглашается.

Kawasaki Z e-1 Фото: Kawasaki

Электромотоциклы Kawasaki Ninja e-1 и Z e-1 оснащены мотором с пиковой мощностью 12 л. с. (9 кВт). Максимальная скорость составляет 99 км/ч. Примечательно, что у электробайков есть задний ход.

Также оснащение включает тормоза с ABS от 400-кубовых Kawasaki. Мотоциклы получили цифровой щиток приборов и USB-порт для подключения гаджетов.

Ранее Фокус сообщал, что в Индии выпустили недорогой электромотоцикл с дизайном в духе Harley-Davidson.

Также мы писали про недорогой электробайк Ultraviolette с рекордным запасом хода.