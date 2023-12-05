У США створили електричний квадроцикл із рекордним запасом ходу (фото)

Електричний квадроцикл Livaq Equad здатний розвинути 108 км/год і проїхати понад 270 км без підзарядки. Його батарея отримала захист від ударів і вологи.

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Американський стартап Livaq презентував свою першу модель — електричний квадроцикл Equad. Його планують запустити у виробництво з 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Livaq.

Ідея створити Livaq Equad народилася у засновника компанії Давида Медіни ще у 2016 році. Він хотів створити екологічно чистий транспорт для виїзду на природу.

Електричний квадроцикл здатний розвинути 108 км/год

У конструкції Livaq Equad активно використано карбон, проте він все одно вийшов важким — 458 кг. Річ у тім, що він отримав велику NMC-батарею ємністю 15,4 кВт∙год, що забезпечує запас ходу 274 км — це рекорд серед електричних квадроциклів.

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Батарея захищена від вологи, тобто можна форсувати водні перешкоди. Також передбачена спеціальна металева клітка, що захищає її від ударів.

Пара електромоторів на задній осі сумарно розвивають 22 к. с., що дає змогу розвивати 108 км/год. Також Livaq Equad отримав гідравлічний "ручник" і незалежну передню підвіску.

Запас ходу Livaq Equad становить 274 км

Передпродаж Livaq Equad уже стартував за ціною від 19 989 доларів. Після початку виробництва ціна квадроцикла зросте до 28 600 доларів.

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