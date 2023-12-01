Представлено недорогий кросовий електромотоцикл із великим запасом ходу (відео)

Orxa Mantis — недорогий кросовий мотоцикл з посиленою підвіскою і позашляховою гумою. Він здатний розвинути 135 км/год і проїхати понад 200 км без підзарядки.

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Індійський стартап Orxa Energies презентував свою першу модель — доступний електробайк Mantis. Мотоцикл надійде в продаж із квітня 2024 року за ціною від $4300. Про це повідомляє сайт Rideapart.

У мотоцикла посилена підвіска і встановлені позашляхові шини Фото: скриншот / YouTube

Новий Orxa Mantis позиціонують як недорогий ендуро (кросовий мотоцикл). У нього посилена підвіска з робочим ходом 41 мм спереду і регульований задній амортизатор. Електробайк отримав позашляхові шини, а його кліренс сягає 180 мм.

Електромотор на 27 к. с. і 93 Н∙м дає змогу відносно легкому (182 кг) мотоциклу розвивати 135 км/год і розганятися до 100 км/год за 8,9 с.

Електробайк обладнали цифровим щитком приладів Фото: скриншот / YouTube

Акумуляторна батарея на 8,9 кВт∙год забезпечує запас ходу до 221 км. Зарядка електромотоцикла в стандартному режимі займає 5 годин, а в швидкому — 2,5.

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Сповільнюють Orxa Mantis дискові гальма діаметром 320 мм спереду і 230 мм ззаду. Також передбачені ABS і функція рекуперативного гальмування.

Електричний байк Orxa Mantis отримав світлодіодні фари та цифровий щиток приладів. Також передбачено USB-роз'єм для підключення смартфона.

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