Представлен недорогой кроссовый электромотоцикл с большим запасом хода (видео)

Orxa Mantis — недорогой кроссовый мотоцикл с усиленной подвеской и внедорожной резиной. Он способен развить 135 км/ч и проехать свыше 200 км без подзарядки.

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Индийский стартап Orxa Energies презентовал свою первую модель — доступный электробайк Mantis. Мотоцикл поступит в продажу с апреля 2024 года по цене от $4300. Об этом сообщает сайт Rideapart.

У мотоцикла усилена подвеска и установлены внедорожные шины Фото: скриншот / YouTube

Новый Orxa Mantis позиционируют как недорогой эндуро (кроссовый мотоцикл). У него усиленная подвеска с рабочим ходом 41 мм спереди и регулируемый задний амортизатор. Электробайк получил внедорожные шины, а его клиренс достигает 180 мм.

Электромотор на 27 л. с. и 93 Н∙м позволяет относительно легкому (182 кг) мотоциклу развивать 135 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 8,9 с.

Электробайк оснастили цифровым щитком приборов Фото: скриншот / YouTube

Аккумуляторная батарея на 8,9 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 221 км. Зарядка электромотоцикла в стандартном режиме занимает 5 часов, а в быстром – 2,5.

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Замедляют Orxa Mantis дисковые тормоза диаметром 320 мм спереди и 230 мм сзади. Также предусмотрены ABS и функция рекуперативного торможения.

Электрический байк Orxa Mantis получил светодиодные фары и цифровой щиток приборов. Также предусмотрен USB-разъем для подключения смартфона.

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