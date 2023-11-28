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Авто

Презентован самый доступный электрический Peugeot за 6000 евро (фото)

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Фото: Stellantis | Peugeot Noe — нестандартный электрический велосипед

Новый Peugeot Noe предложат в грузовой и пассажирской модификациях. Заявленный запас хода в стандартном режиме составляет 80 км.

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В Лионе на выставке Solutrans Show презентовали новый Peugeot Noe. Необычный электрический велосипед поступит в продажу с конца 2024 года по цене примерно 6000 евро. Об этом сообщает сайт L’Argus.

Noe – самый доступный электрический Peugeot. Он разработан совместно с французским стартапом Beweel и будет выпускаться на его мощностях в Лионе.

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Между колесами установлен огромный ящик
Фото: largus.fr

Электровелосипед Peugeot Noe получился весьма нестандартным. Его руль и сиденье сдвинуты максимально назад, а между колесами установлен огромный пластиковый ящик объемом 230 л.

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Новый Peugeot Noe предложат в двух исполнениях. В грузовой версии ящик предусмотрен для перевозки багажа, а в пассажирском варианте там обустроены три детских места. Грузоподъемность велосипеда составляет 180 кг.

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Запас хода электровелосипеда составляет 80 км
Фото: largus.fr

Мощность и емкость аккумуляторной батареи Peugeot Noe пока не раскрывают, но сообщают, что у силовой установки предусмотрены три режима работы. Заявленный запас хода в стандартном режиме составляет 80 км. Сохранен и педальный привод.

Ранее Фокус рассказывал про новый Peugeot 3008 2024, который кардинально изменился и будет предложет только в гибридных и электрических версиях.

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