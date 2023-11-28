Презентовано найдоступніший електричний Peugeot за 6000 євро (фото)

Новий Peugeot Noe запропонують у вантажній і пасажирській модифікаціях. Заявлений запас ходу в стандартному режимі становить 80 км.

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У Ліоні на виставці Solutrans Show презентували новий Peugeot Noe. Незвичайний електричний велосипед надійде в продаж з кінця 2024 року за ціною приблизно 6000 євро. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Noe — найдоступніший електричний Peugeot. Він розроблений спільно з французьким стартапом Beweel і буде випускатися на його потужностях у Ліоні.

Між колесами встановлено величезний ящик Фото: largus.fr

Електровелосипед Peugeot Noe вийшов вельми нестандартним. Його кермо і сидіння зсунуті максимально назад, а між колесами встановлено величезний пластиковий ящик об'ємом 230 л.

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Новий Peugeot Noe запропонують у двох виконаннях. У вантажній версії ящик передбачений для перевезення багажу, а в пасажирському варіанті там облаштовано три дитячі місця. Вантажопідйомність велосипеда становить 180 кг.

Запас ходу електровелосипеда становить 80 км Фото: largus.fr

Потужність і ємність акумуляторної батареї Peugeot Noe поки не розкривають, але повідомляють, що у силової установки передбачено три режими роботи. Заявлений запас ходу в стандартному режимі становить 80 км. Збережено і педальний привід.

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