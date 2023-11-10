В США презентовали недорогой электромотоцикл с большим запасом хода (фото)

Электробайк Zero S обладает запасом хода до 248 км и способен развить 167 км/ч. Быстрая зарядка батареи занимает 1 час 20 минут.

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Американский производитель электробайков Zero Motorcycles презентовал на выставке EICMA второе поколение своей модели S. Электрический мотоцикл поступает в продажу по цене от 14 995 долларов. Подробности модели раскрыли на официальном сайте компании.

Электробайк способен развить 167 км/ч

Новый Zero S называют основным конкурентом электрического Harley-Davidson LiveWire S2 Del Mar. Это довольно легкий мотоцикл весом 223 кг.

Электромотоцикл Zero S 2024 существенно мощнее модели первого поколения. Он получил мотор на 68 л. с. и 132 Нм и способен развить 167 км/ч.

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Емкость аккумуляторной батареи увеличили вдвое – до 14,4 кВт∙ч. Запас хода вырос до 182 км в смешанном цикле и 248 км – в городском. Зарядить электробайк Zero можно примерно за 9 часов в обычном режиме и за 1 час 20 минут – в быстром.

Запас хода мотоцикла достигает 248 км

Новый Zero S отличается рубленным дизайном, привычным для городских байков. Электрический мотоцикл получил диодную оптику, цифровой щиток приборов и USB-разъем для подзарядки гаджетов. Багажник замаскирован под подобие бензобака.

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