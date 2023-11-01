Двоколісна Tesla: на ринок виходить електромотоцикл із рекордним запасом ходу (фото)

Електричний мотоцикл Evoke 6061-GT здатний проїхати до 660 км у міському циклі. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с і розвинути 230 км/год.

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Американський виробник електробайків Evoke презентував свою нову модель 6061-GT. Мотоцикл має рекордний запас ходу. Подробиці моделі розкрито на офіційному сайті Evoke.

Новий Evoke 6061-GT у змішаному циклі здатний подолати 495 км без підзарядки. У міському циклі запас ходу зростає до значних 660 км, а ось на трасі падає до 335 км.

Запас ходу в міському циклі становить 660 км

Такого результату домоглися завдяки величезній батареї ємністю 29,8 кВт∙год. У швидкому режимі її можна зарядити на 80% за 30 хвилин. Щоправда, через таку батарею електробайк вийшов важким — 240 кг.

Електричний мотоцикл Evoke 6061-GT оснащений мотором на 120 к. с. і 221 Н∙м. Він здатний розвинути 230 км/год, а розгін до 100 км/год займає 3,6 с.

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За дизайном новий Evoke 6061-GT — класичний круїзер у стилістиці Harley-Davidson. У нього низьке сидіння, а дизайн імітує краплеподібний бензобак. Оснащення включає Wi-Fi, цифровий щиток приладів, ABS і контроль тиску в шинах.

Електробайк здатний розвинути 230 км/год

Мотоцикл Evoke 6061-GT уже доступний для замовлення в Північній Америці. Його ціна становить від 24 995 доларів.

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