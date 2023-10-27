Yamaha показала незвичайний "танцюючий" байк-трансформер з автопілотом (відео)

Байк Yamaha Motoroid2 вирізняється футуристичним дизайном і може трансформуватися. Мотоцикл отримав автопілот, а також функції розпізнавання обличчя і жестів.

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У Токіо на виставці Japan Mobility Show представили концептуальний мотоцикл Yamaha Motoroid2. На презентації байк продемонстрував танець. Його показали у відео на Youtube-каналі Yamaha.

Заднє колесо байка може повертатися Фото: Yamaha

Нова Yamaha Motoroid2 виглядає як прибулець із майбутнього. Обтічний мотоцикл отримав діодне підсвічування і може трансформуватися — складатися на парковці. У цьому разі його крісло піднімається вертикально.

Yamaha Motoroid2 оснащена заднім мотор-колесом. Спеціальна конструкція підвіски дає змогу задньому колесу повертатися незалежно від переднього.

Мотоцикл може складатися і крісло в цьому випадку піднімається вертикально Фото: Yamaha

Мотоцикл Yamaha отримав функцію ідентифікації обличчя, тобто він може розпізнавати власника. Ба більше, він оснащений інноваційним автопілотом.

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Нова Yamaha Motoroid2 здатна рухатися самостійно, займати місце на парковці і залишати його. Байк здатний самостійно підтримувати рівновагу.

Мотоцикл навіть не має традиційного керма і ручки "газу". Керувати ним можна за допомогою жестів — Yamaha їх розпізнає. Саме завдяки цій функції байк і станцював на презентації.

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