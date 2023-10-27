Yamaha показала незвичайний "танцюючий" байк-трансформер з автопілотом (відео)
Байк Yamaha Motoroid2 вирізняється футуристичним дизайном і може трансформуватися. Мотоцикл отримав автопілот, а також функції розпізнавання обличчя і жестів.
У Токіо на виставці Japan Mobility Show представили концептуальний мотоцикл Yamaha Motoroid2. На презентації байк продемонстрував танець. Його показали у відео на Youtube-каналі Yamaha.
Нова Yamaha Motoroid2 виглядає як прибулець із майбутнього. Обтічний мотоцикл отримав діодне підсвічування і може трансформуватися — складатися на парковці. У цьому разі його крісло піднімається вертикально.
Yamaha Motoroid2 оснащена заднім мотор-колесом. Спеціальна конструкція підвіски дає змогу задньому колесу повертатися незалежно від переднього.
Мотоцикл Yamaha отримав функцію ідентифікації обличчя, тобто він може розпізнавати власника. Ба більше, він оснащений інноваційним автопілотом.
Нова Yamaha Motoroid2 здатна рухатися самостійно, займати місце на парковці і залишати його. Байк здатний самостійно підтримувати рівновагу.
Мотоцикл навіть не має традиційного керма і ручки "газу". Керувати ним можна за допомогою жестів — Yamaha їх розпізнає. Саме завдяки цій функції байк і станцював на презентації.
Раніше Фокус повідомляв, що свої перші електробайки випустили Kawasaki — на ринок виходять дві моделі.
Також ми писали, що доопрацьований в Україні мотоцикл BMW виграв чемпіонат з тюнінгу.