Нова Honda Prelude і Toyota за $170 000: найцікавіші новинки автошоу в Токіо (фото)

Автошоу в Токіо порадувало низкою яскравих і нестандартних концепт-карів. Крім того, в столиці Японії показали флагманський кросовер Toyota і недорогий хетчбек Suzuki.

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З 25 жовтня по 5 листопада проходить Токійський міжнародний автосалон. Нинішнього року виставка дещо змінила свою концепцію і була перейменована в Japan Mobility Show ("Японське шоу мобільності"). Автошоу в Токіо вийшло більш масштабним, ніж попередні виставки, і багатим на презентації нових моделей. Фокус розповість про найцікавіші з них.

Цікава деталь: новинки презентували виключно японські виробники. Токійський автосалон-2023 можна назвати бенефісом концепт-карів, адже вони переважають серед прем'єр виставки. Переважна більшість із них є електромобілями, причому серед них є і кросовери, і міські автомобілі, і потужні спорткари.

Honda

Honda Prelude Фото: carscoops.com

Honda планує відродити знамениту спортивну модель Prelude у форматі електромобіля і на автошоу в Токіо презентували його прототип. Компактне купе вирізняється елегантним дизайном із вигнутим дахом і піднятою задньою частиною. У автомобіля тоненькі світлодіодні фари і загострений задній спойлер.

Infiniti

Infiniti Vision Qe Фото: Infiniti

Infiniti анонсували появу свого першого електромобіля і показали на Japan Mobility Show його прототип — концепт-кар Vision Qe. Це витончений спортивний седан з довгим капотом і аркоподібною лінією даху. Передня частина електрокара отримала оригінальне діодне підсвічування.

Lexus

Lexus LF-ZC Фото: Lexus

Електромобіль Lexus LF-ZC стане серійним у 2026 році і кине виклик Tesla Model 3 і BMW i4. 4,75-метровий хетчбек вирізняється вельми нестандартним дизайном, у якому грані поєднуються з похилим вигнутим дахом. У салоні оригінальне кермо-штурвал поєднується з величезним дисплеєм і двома маленькими екранами. Електрокар Lexus отримає нову мультимедійну систему Arene OS і систему напівавтономного водіння. Його оснастять двома моторами, повним приводом та інноваційною призматичною батареєю, яка дає змогу проїхати до 1000 км без підзарядки.

Mazda

Mazda Iconic SP Фото: carscoops.com

Спорткар Mazda Iconic SP — сучасна варіація на тему моделі RX-7 90-х років. 4,2-метрове купе приваблює елегантним стрімким дизайном з довгим капотом, плавними обводами кузова і висувними фарами. Дзеркала заднього виду замінені камерами. У салоні спортивні сидіння розділені високим центральним тунелем, а на передній панелі встановлено два дисплеї. Mazda Iconic SP оснащена 370-сильним електромотором і роторно-поршневим генератором.

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Mitsubishi

Mitsubishi D:X Фото: Mitsubishi

Гібрид Mitsubishi D:X, що заряджається, — провісник нового покоління повнопривідного позашляхового позашляхового мінівена Delica. У нього брутальний дизайн із розширеними крилами, величезними колесами і масивним пластиковим обвісом. Задні двері виконані зсувними. У шестимісному салоні передні крісла розгортаються, а задні — отримали горизонтальне регулювання. На всю передню панель розтягнуто величезний дисплей.

Nissan

Nissan Hyper Force Фото: the drive

На стенді Nissan у Токіо — цілий розсип електричних концептів. Найцікавішим із них є спорткупе Hyper Force — провісник нового GT-R. У нього агресивний рубаний дизайн із масивним переднім бампером і антикрилом, а двері піднімаються вгору. Інтер'єр виконаний у стилістиці кіберпанк. Nissan Hyper Force натякає, що новий GT-R може стати електричним, адже отримав чотири мотори загальною потужністю 1340 к. с.

Nissan Hyper Tourer Фото: Nissan

Крім того, варто зазначити розкішний електровен Nissan Hyper Tourer із просторим чотиримісним салоном у традиційному японському стилі та системою контролю здоров'я пасажирів.

Nissan Hyper Urban Фото: Nissan Nissan Hyper Adventure Фото: Nissan

Також показали оригінальні електрокросовери з дверцятами, що піднімаються вгору. Nissan Hyper Urban створений для міста, а ось Hyper Adventure призначений для любителів активного відпочинку.

Subaru

Subaru Sport Mobility Фото: Subaru

Subaru показали на автошоу в Токіо концепт-кар Sport Mobility, що поєднує в собі риси купе і кросовера. У нього довгий капот і великі кути нахилу даху, але також розширені крила і встановлений пластиковий позашляховий обвіс. Оригінальний спорткар є електричним і повнопривідним.

Suzuki

Suzuki Swift,

З усіх концептів автошоу в Токіо Suzuki Swift найближчий до серійного виробництва. Хетчбек зберіг знайомий дизайн і розміри попередника, але у нього нове "обличчя" з діодною оптикою. У салоні з'явився великий сенсорний дисплей, а список обладнання поповнили камери кругового огляду. Новий Suzuki Swift дебютував у гібридній версії з витратою палива 2,8 л/100 км, але в лінійці будуть і бензинові мотори об'ємом 1,0 і 1,2 л.

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Toyota

Toyota Century SUV Фото: Autocar

Експозиція Toyota на автошоу в Токіо була вельми багатою. Саме тут показали публіці новий флагманський кросовер Toyota Century SUV за $170 000. Великий 5,2-метровий автомобіль вирізняється стриманим дизайном. Його чотиримісний салон оздоблено шкірою і деревом, а ззаду встановлено два окремі крісла з електроприводом і масажем. Нова Toyota Century SUV отримала 406-сильну гібридну установку і здатна проїхати 69 км на електротязі.

Електричний Toyota Land Cruiser Фото: the drive

Не обійшлося і без концепт-карів. На Japan Mobility Show дебютував прототип електричного Land Cruiser. Великий 5,15-метровий позашляховик на 7 місць має несучий кузов.

Toyota EPU Фото: the drive Toyota FT-Se Фото: the drive

Крім того, показали концептуальний електропікап Toyota EPU з оригінальним кермом-штурвалом і прототип електричного спорткара Toyota FT-Se, який є наступником знаменитої моделі MR2.

Раніше Фокус розповідав, що новий Duster дебютує вже в листопаді і отримає гібридну версію.

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