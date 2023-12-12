Старый мотоцикл 70-х ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (видео)

Выпущено лишь 401 мотоцикл Ducati 750 Supersport. Его создали на базе гоночной модели и он был одним из самых быстрых мотоциклов своего времени.

В США на аукционе Gooding&Company продали мотоцикл Ducati 750 Supersport 1974 года. За винтажный спортбайк отдали баснословную сумму в 159 500 долларов – как за новый Mercedes G-Class. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Мотоцикл принадлежал известному фотографу Гаю Вебстеру Фото: GOODING&COMPANY

Байк Ducati 750 Supersport или SS – настоящий коллекционный раритет, ведь он выпущен лимитированной серией в 401 экземпляр. По сути, это была серийная версия байка, выигравшего престижную гонку Imola 200 в Италии.

Ducati 750 SS – один из самых быстрых мотоциклов своего времени. Он оснащен 748-кубовым четырехтактным двигателем V2 мощностью 73 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП он способен развить 217 км/ч. У байка дисковые тормоза спереди и сзади.

Байк оснащен 73-сильным двигателем Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот Ducati 750 SS примечателен еще и тем, что долгое время принадлежал знаменитому американскому фотографу Гаю Вебстеру. Он снимал Джека Николсона, Шона Коннери, Рэя Бредбери, Барбару Стрейзанд, Джимми Хендрикса, группы The Rolling Stones и The Doors.

Гай Вебстер коллекционировал винтажные мотоциклы и очень любил Ducati 750 SS. Его нередко видели именно на этом байке. В 2021 году Ducati отреставрировали, а его пробег составляет 18 000 км.

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