Бюджетный эксклюзив: три электромобиля Fiat 500 ушли с молотка за $600 000 (фото)

Необычный тюнинг Fiat 500e выполнили Armani, Bulgari и Kartell. Миниатюрные городские электромобили стали арт-объектами с оригинальным окрасом и дорогой отделкой салона.

В Майями на аукционе продали электромобили Fiat 500e. За три компактных городских авто выручили сразу 600 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Передняя панель Fiat 500e Kartell получила прозрачную отделку Фото: Fiat

Столь высокая цена обусловлена тем, что электрические кабриолеты Fiat 500e превратили в арт-объекты. Над ними поработали модные дома Armani, Bulgari и Kartell.

Самым дорогим оказался Fiat 500e Kartell – за него выручили 275 000 долларов. Его фиолетовый окрас нанесен в 6 слоев, также установлены особые сетчатые колесные диски. Салон отделан особой тканью, а передняя панель стала прозрачной.

Fiat 500e Bulgari Фото: carscoops.com В интерьере Fiat 500e Bulgari появились абстрактные узоры Фото: Fiat

За Fiat 500e Bulgari отдали 175 000 долларов. У него перламутровый оранжевый цвет и золотистый декор. Салон отделан темно-синей кожей, разбавленной вставками с абстрактным узором.

Fiat 500e Armani продали за 150 000 долларов. Он окрашен в особый серый цвет, имитирующий карбон. Оригинальные колесные диски дополнены бронзовыми акцентами, а крыша украшена логотипом Amrani. Салон отделан кожей и деревом.

Fiat 500e Armani получил нестандартные колеса Фото: Fiat Салон Fiat 500e Armani отделан кожей и деревом Фото: Fiat

Все три Fiat 500e оснащены 118-сильным мотором, а их запас хода составляет 233 км. Стандартный электрокар стоит от 32 500 долларов.

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