Результаты удивили: запас хода двух десятков электромобилей проверили в реальных условиях

Современные электромобили испытали на трассе на скорости 110 км/ч. У некоторых авто реальный запас хода оказался даже больше паспортного.

Не секрет, что запас хода электромобилей в реальных условиях нередко отличается от паспортного, а при езде по трассе на большой скорости снижается очень существенно. Это решило проверить американское издание Consumer Reports и испытало современные электромобили.

Тест на запас хода в загородном цикле прошли 22 электромобиля разных классов. Они двигались по трассе на скорости 110 км/ч до полного разряда батареи.

Ford F-150 Lightning проехал на 80 км меньше, чем было заявлено Фото: Ford

Выяснилось, что запас хода Ford F-150 Lightning на трассе на 80 км (или 15%) меньше паспортного. У Lucid Air расхождение составило 64 км (10%), а у Tesla Model S Long Range – 62 км (9,6%).

В то же время, нашлись автомобили, которые удивили и проехали значительно больше, чем ожидалось. Так, у Mercedes EQE 350 реальный запас хода оказался сразу на 116 км (27%) больше паспортного, у BMW i4 – на 75 км (17%), а у BMW iX – на 74 км (14%).

Дальше всего смогли проехать Mercedes-Benz EQS 580 (612 км) и BMW iX (596 км), а меньше всего – Lexus RZ (325 км) и Subaru Solterra (338 км).

Модель Паспортный запас хода, км Реальный запас хода, км Расхождение Audi Q4 50 E-Tron 388 364 -6,20% BMW i4 M50 436 512 17% BMW iX xDrive50 522 596 14% Ford F-150 Lightning ER 515 435 -15% Ford Mustang Mach-E AWD ER 435 482 10% Genesis Electrified GV70 380 354 -6,70% Genesis GV60 Advanced 400 404 1,20% Hyundai Ioniq 5 SEL AWD 412 430 4,30% Hyundai Ioniq 6 SEL AWD 441 427 -1,80% Kia EV6 Wind AWD 441 446 1,10% Kia Niro EV Wind 407 385 -5,50% Lexus RZ 450e 354 325 -8% Lucid Air Touring 618 554 -10% Mercedes EQE 350 4Matic 419 535 27% Mercedes EQE SUV 350 4Matic 407 457 12% Mercedes EQS 580 4Matic 547 612 11% Mercedes EQS SUV 450 4Matic 459 505 10% Nissan Ariya Platinum+ AWD 413 407 -1,50% Rivian R1T 506 554 6,30% Subaru Solterra Limited 357 338 -5,40%

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