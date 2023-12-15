Результаты удивили: запас хода двух десятков электромобилей проверили в реальных условиях
Современные электромобили испытали на трассе на скорости 110 км/ч. У некоторых авто реальный запас хода оказался даже больше паспортного.
Не секрет, что запас хода электромобилей в реальных условиях нередко отличается от паспортного, а при езде по трассе на большой скорости снижается очень существенно. Это решило проверить американское издание Consumer Reports и испытало современные электромобили.
Тест на запас хода в загородном цикле прошли 22 электромобиля разных классов. Они двигались по трассе на скорости 110 км/ч до полного разряда батареи.
Выяснилось, что запас хода Ford F-150 Lightning на трассе на 80 км (или 15%) меньше паспортного. У Lucid Air расхождение составило 64 км (10%), а у Tesla Model S Long Range – 62 км (9,6%).
В то же время, нашлись автомобили, которые удивили и проехали значительно больше, чем ожидалось. Так, у Mercedes EQE 350 реальный запас хода оказался сразу на 116 км (27%) больше паспортного, у BMW i4 – на 75 км (17%), а у BMW iX – на 74 км (14%).
Дальше всего смогли проехать Mercedes-Benz EQS 580 (612 км) и BMW iX (596 км), а меньше всего – Lexus RZ (325 км) и Subaru Solterra (338 км).
|Модель
|Паспортный запас хода, км
|Реальный запас хода, км
|Расхождение
|Audi Q4 50 E-Tron
|388
|364
|-6,20%
|BMW i4 M50
|436
|512
|17%
|BMW iX xDrive50
|522
|596
|14%
|Ford F-150 Lightning ER
|515
|435
|-15%
|Ford Mustang Mach-E AWD ER
|435
|482
|10%
|Genesis Electrified GV70
|380
|354
|-6,70%
|Genesis GV60 Advanced
|400
|404
|1,20%
|Hyundai Ioniq 5 SEL AWD
|412
|430
|4,30%
|Hyundai Ioniq 6 SEL AWD
|441
|427
|-1,80%
|Kia EV6 Wind AWD
|441
|446
|1,10%
|Kia Niro EV Wind
|407
|385
|-5,50%
|Lexus RZ 450e
|354
|325
|-8%
|Lucid Air Touring
|618
|554
|-10%
|Mercedes EQE 350 4Matic
|419
|535
|27%
|Mercedes EQE SUV 350 4Matic
|407
|457
|12%
|Mercedes EQS 580 4Matic
|547
|612
|11%
|Mercedes EQS SUV 450 4Matic
|459
|505
|10%
|Nissan Ariya Platinum+ AWD
|413
|407
|-1,50%
|Rivian R1T
|506
|554
|6,30%
|Subaru Solterra Limited
|357
|338
|-5,40%
Ранее Фокус рассказывал, что в реальных условиях проверили расход топлива популярных кроссоверов.
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