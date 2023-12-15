Как у Гэтсби: на аукцион выставлено самое роскошное американское авто (фото)

Выпущено лишь 445 роскошных Duesenberg J с 265-сильным двигателем и эксклюзивными кузовами. Дорогие представительские авто конкурировали с Rolls-Royce и Maybach.

В США на аукционе RM Sotheby’s продадут редчайший кабриолет Duesenberg J 1929 года. За роскошное авто планируют выручить около 2,65-2,85 миллионов долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Выпущено только 445 Duesenberg J Фото: RM Sotheby's

Duesenberg был американским конкурентом Rolls-Royce, Bentley и Maybach. Эти представительские автомобили выпускали по индивидуальному заказу, а покупали их миллионеры, звезды Голливуда и короли.

Duesenberg J – самая известная модель марки. С 1928 по 1937 годы выпустили лишь 445 таких авто. Их оснащали 6,9-литровой 265-сильной восьмеркой, позволявшей развить 185 км/ч.

В 2004 году авто прошло реставрацию Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль принадлежал Филиппу Ригли – сыну изобретателя жевательной резинки Уильяма Ригли и руководителю известной компании Wrigley. Он специально приехал на завод Duesenberg, чтобы посмотреть, как собирают его авто.

Duesenberg J оснащен 265-сильной восьмеркой Фото: RM Sotheby's

Изначально Филипп Ригли заказал двухместный кабриолет Duesenberg J, но через год решил изменить дизайн авто и установил четырехместный кузов от модного тогда ателье LeBaron. К слову, именно на таком авто с двумя лобовыми стеклами ездил главный герой фильма "Великий Гэтсби" в исполнении Леонардо ди Каприо.

Именно такой Duesenberg снимали в фильме "Великий Гэтсби" Фото: RM Sotheby's

Duesenberg J несколько раз переходил из рук в руки, а в 2004 году прошел реставрацию. После этого он выиграл несколько наград на различных фестивалях ретро-авто.

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