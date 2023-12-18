Редкий американский спорткар за $100 000 простоял 37 лет в гараже и легко завелся (видео)

Выпущено только 107 Dodge Coronet R/T Hemi 1969 года. Спортивное купе с 7,0-литровым 425-сильным V8 способно разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с.

В США обнаружили заброшенный Dodge Coronet 1969 года. Раритетное спортивное авто не выезжало на дороги 37 лет, и теперь его взялись оживить. Видео с Dodge опубликовали на Youtube-канале Mopars 5150.

Редкий автомобиль неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Хотя Dodge Coronet и стоял в гараже в Калифорнии с 1986 года, состояние автомобиля весьма неплохое. Кузов не покрыт ржавчиной и только хромированные детали и салон требуют чистки. Вскоре авто отреставрируют.

Салон Dodge требует чистки Фото: скриншот / YouTube

Мало того, двигатель Dodge Coronet ожил после несложного ремонта – ему заменили часть проводов и шлангов, а также свечи и ремень генератора.

Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Именно двигатель – главная гордость авто. Дело в том, что обнаружена редчайшая заряженная версия Dodge Coronet R/T с 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с.

В 1969 году выпущено всего 107 Dodge Coronet R/T Hemi и сейчас такие авто в хорошем состоянии стоят от $100 000. Этот спорткар оснащен 3-ступенчатой автоматической КПП и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и развить скорость свыше 200 км/ч.

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