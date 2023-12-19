В Украине запускают онлайн-регистрацию авто: как она будет работать (видео)

Зарегистрировать авто онлайн можно будет через приложение "Дія". Покупатель транспортного средства получит номера и техпаспорт по почте.

В Украине внедряют покупку авто онлайн — она заработает уже в полночь 20 декабря. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Diia Summit 2023, сообщает официальный сайт главы государства.

"Сегодня в полночь заработает онлайн-услуга купли-продажи машин в "Дії". Я вас с этим поздравляю. Всего лишь за 15 минут можно будет купить или продать авто через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, что онлайн-регистрация авто в Украине была анонсирована еще в прошлом году и специально для этого внесли изменения в законодательство. Для того, чтобы услуга заработала, нужно было, чтобы экспертный осмотр авто выделили из процедуры регистрации.

Договор купли-продажи авто будет оформляться непосредственно в приложении "Дія". После этого необходимо будет отправить в сервисный центр МВД онлайн-заявку на регистрацию или перерегистрацию транспортного средства. После ее утверждения покупатель получит по почте номерные знаки и свидетельство о регистрации (техпаспорт). Воспользоваться услугой смогут только те, кто продает авто впервые за год.

Кстати, ранее в Украине разрешили регистрировать автомобили и выдавать номерные знаки прямо в автосалонах.

Также Фокус писал, что в нашей стране вырос спрос на "красивые" платные номера авто.