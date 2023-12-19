Новый российский электромобиль шокировал странным дизайном (фото)

Amber — двухместный городской электромобиль, предназначенный для служб доставки и каршеринга. У него пластиковый кузов и противоречивый дизайн.

В РФ рассекретили новый электромобиль Amber. Компактную городскую модель планируют выпускать на калининградском предприятии "Автотор", где до введения санкций против России собирали BMW, Hyundai и Kia. Об этом сообщает сайт "Дром".

Электромобиль Amber удивил странным несбалансированным дизайном с высокими капотом и боковинами, маленькими круглыми фарами и небольшой площадью остекления. Кроме того, авто оснастили подножками – это обусловлено тем, что в салоне слишком высокий пол. Часть кузовных деталей позаимствованы у Lada Vesta.

У авто странный и непропорциональный дизайн Фото: Drom

Пока информации об авто немного. Amber – двухместная городская модель класса L7 для служб каршеринга и доставки. Фактически это квадроцикл с крышей – аналог Citroen Ami, побывавшего на тесте Фокуса. В его основе лежит каркас из алюминиевых труб, а кузовные панели изготовлены из пластика.

Создатели утверждают, что локализация силовой установки авто составит 94%, однако не раскрывают разработчика электромотора и аккумуляторной батареи. Также сообщается, что в планах – выпускать по 50 тысяч Amber в год, но в 2024 году соберут лишь пять авто.

Ранее Фокус рассказывал, что на глобальный рынок выходит недорогой электромобиль от General Motors.

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