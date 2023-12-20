Спорткар для семьи: в Киеве заметили редкий заряженный минивэн Opel (фото)

Заряженный минивэн Opel Zafira OPC оснащен 192-сильным турбомотором и способен развить 220 км/ч. Ему доработали ходовую и изменили дизайн.

В Киеве сфотографировали Opel Zafira 2002 года в редкой версии OPC. Это один из немногих спортивных минивэнов, выпускавшихся в Европе. Снимки автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Заряженная версия OPC (Opel Performance Center) появилась у Opel Zafira в 2001 году. Такие модификации были у минивэна первого и второго поколения. Существовали варианты на 5 и 7 мест.

Конкретно этот Opel Zafira OPC относится к первой генерации модели. Он оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 192 л. с. и 252 Н∙м. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 8,2 с, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. Кроме того, доработаны ходовая и тормоза автомобиля.

От стандартного Opel Zafira 2002 года вариант OPC отличается измененной решеткой радиатора, аэродинамическим обвесом и 17-дюймовыми колесными дисками. В салоне минивэна заменены приборы и отделка, а руль обшит перфорированной кожей.

К слову, недавно дебютировал новый Opel Zafira 2024. Минивэн может быть и электрическим.

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