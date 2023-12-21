Их будет только 5: представлена самая эксклюзивная "тройка" BMW за $162 500 (фото)

Седан BMW Alpina B3 оснащен 3,0-литровой 495-сильной турбошестеркой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч.

Седан BMW 3 Series 2023 получил новую заряженную версию. Ее создали в компании Alpina и выпустят тиражом всего в 5 экземпляров. Цена авто выше, чем у BMW M3 – 162 500 долларов. Об этом сообщается на сайте немецкого производителя.

Боковины украшены фирменной графикой Alpina Фото: Alpina

Модель назвали Alpina B3 50 Years of BMW South Africa Edition. Как следует из названия, она посвящена 50-летию предприятия марки в ЮАР.

На крышке багажника появился спойлер Фото: Alpina

Как и все BMW Alpina B3 2023, седан оснащен 3,0-литровой бензиновой турбошестеркой на 495 л. с. и 730 Н∙м. Динамика – на уровне BMW M3: с 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 305 км/ч. Также доработана ходовая, установлены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза.

На сиденьях появились логотипы BMW Фото: Alpina

От стандартного BMW 3 Series версию Alpina B3 можно отличить по обвесу, заднему спойлеру и 20-дюймовым колесным дискам. Все пять седанов BMW окрашены в особый зеленый цвет Alpina Green II, а их боковины украсила традиционная графика. В салоне появились логотипы BMW на сиденьях и памятные таблички.

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