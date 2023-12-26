Раритеты на 3 миллиона евро: на аукцион выставлена коллекция ретро-авто (фото)

В коллекции собраны редкие старинные автомобили разных марок и лет выпуска. Стоимость некоторых из них достигает полумиллиона евро.

В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили большую коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут 16 машин, выпущенных с 1919 по 1992 годы. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года Фото: RM Sotheby's

Суммарная стоимость автомобилей, по предварительным подсчетам, превышает 3 миллиона евро. Часть машин восстановлены до оригинального состояния, другие – еще требуют реставрации.

Самый старый и самый дорогой автомобиль в коллекции – Hispano Suiza H6 1919 года, оцененный примерно в полмиллиона евро. Это первый выпущенный экземпляр модели, поставленный королю Испании Алонсо XIII.

Isotta Fraschini Tipo 8A 1930 года Фото: RM Sotheby's

Около 400 000 евро стоят Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года, Isotta Fraschini Tipo 8A 1930 года и требующий реставрации лимузин Hispano-Suiza J12 1934 года, принадлежавший владельцу бренда Christian Dior Марселю Буссаку.

Hispano-Suiza J12 принадлежал владельцу бренда Christian Dior Фото: RM Sotheby's

Среди других недешевых моделей 30-х следует отметить роскошное купе Packard Twelve 1934 года и пара седанов Rolls-Royce – Phantom II 1933 года и Phantom III 1936 года. Эти авто стоят около 200 000 евро.

Packard Twelve 1934 года Фото: RM Sotheby's Rolls-Royce Phantom II 1933 года Фото: RM Sotheby's Rolls-Royce Phantom III 1936 года Фото: RM Sotheby's Cadillac Series 62 1948 года Bigata Douze 1947 года Фото: RM Sotheby's Ferrari 512BB Фото: RM Sotheby's Rolls-Royce Camargue 1981 года Фото: RM Sotheby's Ferrari 328 GTB Фото: RM Sotheby's Ferrari Testarossa Фото: RM Sotheby's Jaguar XJR-S Фото: RM Sotheby's

В коллекции собраны знаменитын суперкары Ferrari 80-х и 90-х – купе 512 BB, 308, 328 и Testarossa. Также продают британские купе Rolls-Royce Camargue 1981 года и Jaguar XJR-S 1992 года. Американский автопром представляют Cadillac Series 62 1948 года и гоночный болид Bigata Douze 1947 года с двигателем V12.

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