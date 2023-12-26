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Авто

Раритеты на 3 миллиона евро: на аукцион выставлена коллекция ретро-авто (фото)

Hispano-Suiza H6 1919, ретро авто, коллекция авто, Rolls-Royce Phantom, Packard Twelve, Isotta Fraschini
Фото: RM Sotheby's | Hispano-Suiza H6 1919 года оценили в полмиллиона евро

В коллекции собраны редкие старинные автомобили разных марок и лет выпуска. Стоимость некоторых из них достигает полумиллиона евро.

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В Париже на аукцион RM Sotheby’s выставили большую коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут 16 машин, выпущенных с 1919 по 1992 годы. О них рассказали на сайте аукционного дома.

Rolls-Royce Silver Ghost, ретро авто, коллекция авто, Rolls-Royce Phantom, Packard Twelve, Isotta Fraschini Fullscreen
Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года
Фото: RM Sotheby's

Суммарная стоимость автомобилей, по предварительным подсчетам, превышает 3 миллиона евро. Часть машин восстановлены до оригинального состояния, другие – еще требуют реставрации.

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Самый старый и самый дорогой автомобиль в коллекции – Hispano Suiza H6 1919 года, оцененный примерно в полмиллиона евро. Это первый выпущенный экземпляр модели, поставленный королю Испании Алонсо XIII.

Isotta Fraschini Tipo 8A, ретро авто, коллекция авто, Rolls-Royce Phantom, Packard Twelve, Isotta Fraschini Fullscreen
Isotta Fraschini Tipo 8A 1930 года
Фото: RM Sotheby's

Около 400 000 евро стоят Rolls-Royce Silver Ghost 1920 года, Isotta Fraschini Tipo 8A 1930 года и требующий реставрации лимузин Hispano-Suiza J12 1934 года, принадлежавший владельцу бренда Christian Dior Марселю Буссаку.

Hispano-Suiza J12, ретро авто, коллекция авто, Rolls-Royce Phantom, Packard Twelve, Isotta Fraschini Fullscreen
Hispano-Suiza J12 принадлежал владельцу бренда Christian Dior
Фото: RM Sotheby's

Среди других недешевых моделей 30-х следует отметить роскошное купе Packard Twelve 1934 года и пара седанов Rolls-Royce – Phantom II 1933 года и Phantom III 1936 года. Эти авто стоят около 200 000 евро.

Packard Twelve Fullscreen
Packard Twelve 1934 года
Фото: RM Sotheby's
Rolls-Royce Phantom II Fullscreen
Rolls-Royce Phantom II 1933 года
Фото: RM Sotheby's
Rolls-Royce Phantom III Fullscreen
Rolls-Royce Phantom III 1936 года
Фото: RM Sotheby's
Cadillac Series 62 Fullscreen
Cadillac Series 62 1948 года
Bigata Douze Fullscreen
Bigata Douze 1947 года
Фото: RM Sotheby's
Ferrari 512BB Fullscreen
Ferrari 512BB
Фото: RM Sotheby's
Rolls-Royce Camargue Fullscreen
Rolls-Royce Camargue 1981 года
Фото: RM Sotheby's
Ferrari 328 GTB Fullscreen
Ferrari 328 GTB
Фото: RM Sotheby's
Ferrari Testarossa Fullscreen
Ferrari Testarossa
Фото: RM Sotheby's
Jaguar XJR-S Fullscreen
Jaguar XJR-S
Фото: RM Sotheby's
Packard Twelve
Rolls-Royce Phantom II
Rolls-Royce Phantom III
Cadillac Series 62
Bigata Douze
Ferrari 512BB
Rolls-Royce Camargue
Ferrari 328 GTB
Ferrari Testarossa
Jaguar XJR-S

В коллекции собраны знаменитын суперкары Ferrari 80-х и 90-х – купе 512 BB, 308, 328 и Testarossa. Также продают британские купе Rolls-Royce Camargue 1981 года и Jaguar XJR-S 1992 года. Американский автопром представляют Cadillac Series 62 1948 года и гоночный болид Bigata Douze 1947 года с двигателем V12.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили грузовик Mercedes Арнольда Шварценеггера.

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