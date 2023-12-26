Раритети на 3 мільйони євро: на аукціон виставлено колекцію ретроавто (фото)

У колекції зібрані рідкісні старовинні автомобілі різних марок і років випуску. Вартість деяких із них сягає півмільйона євро.

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У Парижі на аукціон RM Sotheby's виставили велику колекцію старовинних автомобілів. З молотка підуть 16 машин, випущених з 1919 по 1992 роки. Про них розповіли на сайті аукціонного дому.

Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року Фото: RM Sotheby's

Сумарна вартість автомобілів, за попередніми підрахунками, перевищує 3 мільйони євро. Частину машин відновлено до оригінального стану, інші — ще потребують реставрації.

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Найстаріший і найдорожчий автомобіль у колекції — Hispano Suiza H6 1919 року, оцінений приблизно в півмільйона євро. Це перший випущений екземпляр моделі, поставлений королю Іспанії Алонсо XIII.

Isotta Fraschini Tipo 8A 1930 року Фото: RM Sotheby's

Близько 400 000 євро коштують Rolls-Royce Silver Ghost 1920 року, Isotta Fraschini Tipo 8A 1930 року і лімузин Hispano-Suiza J12 1934 року, який потребує реставрації, і який належав власнику бренду Christian Dior Марселю Буссаку.

Hispano-Suiza J12 належав власнику бренду Christian Dior Фото: RM Sotheby's

Серед інших недешевих моделей 30-х слід відзначити розкішне купе Packard Twelve 1934 року і пару седанів Rolls-Royce — Phantom II 1933 року і Phantom III 1936 року. Ці авто коштують близько 200 000 євро.

Packard Twelve 1934 року Фото: RM Sotheby's Rolls-Royce Phantom II 1933 року Фото: RM Sotheby's Rolls-Royce Phantom III 1936 року Фото: RM Sotheby's Cadillac Series 62 1948 року Bigata Douze 1947 року Фото: RM Sotheby's Ferrari 512BB Фото: RM Sotheby's Rolls-Royce Camargue 1981 року Фото: RM Sotheby's Ferrari 328 GTB Фото: RM Sotheby's Ferrari Testarossa Фото: RM Sotheby's Jaguar XJR-S Фото: RM Sotheby's

У колекції зібрані знамениті суперкари Ferrari 80-х і 90-х — купе 512 BB, 308, 328 і Testarossa. Також продають британські купе Rolls-Royce Camargue 1981 року і Jaguar XJR-S 1992 року. Американський автопром представляють Cadillac Series 62 1948 року і гоночний болід Bigata Douze 1947 року з двигуном V12.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили вантажівку Mercedes Арнольда Шварценеггера.

Також ми писали, що на аукціоні продається унікальний Mercedes 80-х.