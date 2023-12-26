Сокровища из 70-х: на старой ферме обнаружили редкие Lamborghini за $150 000 (фото)

Lamborghini Espada — редкое четырехместное купе, выпущенное тиражом в 1217 экземпляров. Автомобиль оснащен 4,0-литровым 350-сильным V12.

В Испании нашли сразу два заброшенных Lamborghini Espada. Спортивные купе десятилетиями стояли в старом сарае на ферме. Об этом сообщает сайт La Escuderia.

Спортивные авто неплохо сохранились

Lamborghini Espada обнаружили в сельской местности в области Эстремадура. Автомобили пробыли в сарае не менее 15-20 лет.

Один из Lamborghini Espada выпущен в 1970 году и относится ко второй серии модели. Второе купе – 1974 года выпуска, и это уже третья серия. Оба авто оснащены 4,0-литровым V12 мощностью 350 л. с. и способны разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 255 км/ч.

Автомобили отправили на реставрацию

Машины полуразобраны, а их двигатели были сняты и хранились отдельно. Состояние Lamborghini Espada неплохое – они не покрыты ржавчиной и готовы к восстановлению. Их отправили на реставрацию в одну из европейских стран.

Выпущены лишь 1217 Lamborghini Espada

Lamborghini Espada – редкая спортивно-туристическая модель длиной 4,7 м. С 1968 по 1978 год выпустили только 1217 четырехместных купе с V12 под капотом. Сейчас они стоят примерно от 150 тыс. долларов.

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