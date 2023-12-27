Тюнинг для апокалипсиса: Mercedes W124 превратили в авто Безумного Макса (фото)

Mercedes-Benz W124 поставили на рамное шасси, а под его капот установили двигатель V8. Автомобиль оснастили пулеметом, карабином и топором.

В США создали нестандартный седан Mercedes-Benz E-Class W124 1990 года. Премиальный автомобиль превратили в оригинальный постапокалиптический внедорожник. Об авто рассказали на сайте Cars and Bids.

На крыше авто появился макет пулемета MG42 Фото: Cars and Bids

За основу взяли бензиновый вариант Mercedes 300E. Егокузов переставили на рамное шасси внедорожника Mercedes ML первого поколения. У него же позаимствовали и 4,3-литровый 272-сильный V8, 5-ступенчатую автоматическую КПП и систему полного привода.

К задней двери крепится топор Фото: Cars and Bids

У Mercedes W124 серьезно увеличен клиренс и установлены внедорожные шины. Кроме того, появились защитные дуги и багажник на крыше.

"Фишка" авто – декор на кузове в стилистике Безумного Макса. На крыше установлен макет пулемета MG42, а на капоте – карабин. Также появились ящики для патронов, канистры и антенны, а к задней правой двери прикреплен топор.

Салон Mercedes W124 не изменился Фото: Cars and Bids

Тюнинг Mercedes W124 не затронул интерьер. Салон отделан кожей, а оснащение включает кондиционер и электропривод сидений. Теперь впечатляющий автомобиль планируют продать на аукционе.

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