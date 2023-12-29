Презентован новый кабриолет "Гелендваген" с нестандартным дизайном (фото)

Новый Mercedes-AMG G63 превратили в оригинальный кабриолет с необычными задними дверьми. У него роскошный салон и 585-сильный V8 под капотом.

Кабриолет Mercedes-Benz G-Class возвращается. Особую версию внедорожника выпустят лимитированной серией. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Внедорожник получил мягкую крышу

Именно она выполнила тюнинг "Гелендвагена". Стандартный внедорожник превратили в оригинальный кабриолет по заказу одного эксцентричного миллионера, чей пятилетний сын захотел кабриолет Mercedes G-Class. Разработка авто длилась полтора года.

Задние двери открываются против движения

За основу взяли Mercedes-AMG G63 с 585-сильным V8 твин-турбо объемом 4,0 л. Авто укоротили и срезали крышу – ее заменил складывающийся тканевый верх с электроприводом.

Салон отделан кожей и карбоном

Однако самая интересная черта Mercedes-AMG G63 – его задние двери. Они небольшие и открываются против движения, как в Toyota FJ Cruiser или Mazda RX-8.

В отделке салона "Гелендвагена" использованы дорогая кожа и карбон. Внутри установлены четыре отдельных кресла.

Сзади установлены два отдельных кресла

Соберут только 20 кабриолетов Mercedes-AMG G63 – их оформят по индивидуальным заказам покупателей. Цена "Гелендвагена" составит от 1,2 миллиона евро.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes G-Class превратили в оригинальный дом на колесах.

Также мы писали про яркий тюнинг короткого "Гелендвагена".