Море карбона и 500 сил: в Украине появился экстремальный спорткар Porsche (фото)

Porsche 718 Cayman GT4 RS оснащен высокооборотистой 4,0-литровой шестеркой на 500 сил и способен развить 315 км/ч. Спорткар получил карбоновые кузовные панели и большое антикрыло.

В Украину привезли первый Porsche 718 Cayman GT4 RS. Это самая быстрая и самая экстремальная модификация спортивного купе. Ее выпустили лимитированной серией и в Украине она не была представлена, а за рубежом стоила от $141 700. Об авто рассказали на сайте ТопЖир.

Трековый спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS представили в 2021 году. Спорткар получил высокооборотистую атмосферную шестерку от Porsche 911 GT3 объемом 4,0 л и мощностью 500 сил.

Спорткар пополнит большую коллекцию Porsche в Днепре Фото: supercars_ua

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями PDK разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. Кроме того, спорткару доработали ходовую, а за доплату устанавливали карбоново-керамические тормоза.

Из карбона выполнены и часть кузовных панелей Porsche Cayman GT4 RS. Кроме того, купе получило аэродинамический пакет для трека с обвесом и большим антикрылом. В салоне установлены спортивные ковшеобразные сиденья.

По данным ТопЖира, это купе в редком пурпурном цвете отправилось в Днепр. Оно станет частью коллекции Станислава Виленского, в которой уже собраны десятки редких и эксклюзивных Porsche.

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