В Украине появился новейший электромобиль Tesla с запасом хода свыше 600 км (фото)

Электрокар Tesla Model 3 прошел серьезное обновление всего несколько месяцев назад. Ему изменили дизайн, улучшили интерьер и увеличили запас хода.

В Украину приехала новая Tesla Model 3 2024. Улучшенный электрический седан заметили в Киеве. Его фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Как известно, электромобиль Tesla Model 3 прошел модернизацию совсем недавно — в сентябре (в автомире модельный год наступвает раньше календарного). Он узнается по измененной передней части с новыми фарами, бампером и капотом.

Запас хода электрокара вырос до 629 км Фото: Topcars UA

В салоне Tesla Model 3 2024 улучшены отделка и шумоизоляция. Также установлены новые руль и две беспроводные зарядки для смартфонов, а за доплату доступен отдельный тачскрин для задних пассажиров. Объем багажника вырос до 594 л.

Конкретно этот электрокар Tesla Model 3 в полноприводной версии Dual Motor оснащен парой моторой общей мощностью 346 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Также существенно доработана ходовая седана.

Аккумуляторная батарея осталась прежней (82 кВт∙ч), но благодаря улучшенной аэродинамике и уменьшенной массе запас хода Tesla Model 3 вырос до 629 км. К тому же, он заряжается быстрее: чтобы пополнить запас хода на 280 км, достаточно 15 минут.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили очень редкое авто азербайджанского производства.

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