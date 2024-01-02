От $25: в Америке очень дешево продают подержанные Porsche Cayenne (фото)

Porsche Cayenne первой генерации существенно упал в цене на североамериканском рынке. "Биток" в хорошем состоянии можно найти за 250 долларов.

Цены на б/у авто из Америки несколько выросли в последнее время, но все равно на аукционах можно найти очень выгодные предложения. К примеру, премиальный кроссовер Porsche Cayenne первого поколения продавали по цене всего от $25. Об этом сообщает Авто24, ссылаяся на данные американских аукционов.

Этот Porsche Cayenne продали за 150 долларов Фото: IAA

Самый дешевый Porsche Cayenne был продан в Канаде. Это модель 2009 года с 3,6-литровым двигателем V6 на 290 сил и поврежденной передней частью.

Еще один 3,6-литровый кроссовер Porsche Cayenne 2008 года ушел с молотка за $150, однако у него серьезно пострадала передняя часть, сработали подушки безопасности и отсутствуют ключи.

Porsche Cayenne 2008 года ушел с молотка за $175 Фото: IAA

Пара Porsche Cayenne V6 2008-2009 годов с меньшими повреждениями передней части и большим (свыше 300 000 км) пробегом, продали за 175 долларов. А 3,2-литровая модель 2004 года после незначительного удара и с целыми подушками безопасности обошлась в $225.

У Porsche Cayenne 2009 года за $250 повреждена задняя часть и ремонт будет несложным Фото: IAA

За 250 долларов купили Porsche Cayenne 2009 года с шестицилиндровым мотором и пробегом 315 тыс. км. У него повреждена задняя часть – нужно менять бампер, фонари и дверь багажника. Салон кроссовера целый.

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