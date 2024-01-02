Старый 20-летний Renault Clio выставили на продажу по цене нового "Гелендвагена" (фото)

Renault Clio V6 — заряженный заднеприводный вариант хэтчбека. Его 3,0-литровый двигатель расположен сзади.

Во Франции на аукцион RM Sotheby’s выставили хэтчбек Renault Clio 2004 года. За авто В-класса планируют выручить около 110 000 евро – как за новый Mercedes G-Class. Его подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Практически все кузовные панели авто изменены Фото: RM Sotheby's

Дело в том, что с молотка уйдет очень редкий и нестандартный Renault Clio V6. Новым он стоил около 30 000 евро. Выпущено только 2864 таких авто, и они серьезно отличались от стандартной модели.

Если у большинства Renault Clio мотор спереди, а привод передний, то версия V6 является заднемоторной и заднеприводной. К тому же, она оснащена 3,0-литровой шестеркой мощностью 255 л. с.

Двигатель Renault Clio V6 расположен сзади Фото: RM Sotheby's

С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 246 км/ч. Кроме того, у Renault Clio V6 серьезно изменены подвеска и тормоза.

У заряженной версии очень мало общих кузовных панелей со стандартным Renault Clio, поэтому она существенно оличается по дизайну. К тому же, хэтчбек является двухместным.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Renault Clio V6 неплохо сохранился. Его пробег за 20 лет составляет всего 28 тыс. км. Это тоже повлияло на цену авто.

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