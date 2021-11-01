Старый Renault Clio за 16 лет подорожал втрое: он ушел с молотка по цене BMW X5

Renault Clio V6 – нетипичная среднемоторная версия хэтчбека. Всего выпустили чуть больше тысячи таких авто.

В Великобритании с аукциона Collecting Cars продали Renault Clio 2005 года. За 16-летний хэтчбек отдали 71 тыс. фунтов стерлингов ($97 500) – это в три раза больше, чем он стоил новым. Об этом сообщает сайт аукциона.

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[ + – ] Всего выпустили лишь 1309 обновленных Clio V6

Дело в том, что с молотка ушел не простой хэтчбек, а редчайший заряженный Renault Clio V6. Всего в 2001-2005 годах выпустили только 2864 таких авто, из них только 1309 – после фейслифтинга (продали именно обновленную модель).

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С обычным Renault Clio версия V6 имеет не так уж и много общего. Во-первых, автомобиль среднемоторный, заднеприводной и двухместный. Большинство кузовных панелей у него также не такие, как у стандартного хэтчбека.

[ + – ] В салоне хэтчбека - только два места

Во-вторых, (и об этом следует из названия), авто оснастили 3,0-литровым 255-сильным V6. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 246 км/ч. Среднемоторная компоновка существенно улучшила управляемость хэтчбека.

[ + – ] 3,0-литровый V6 развивае 255 л. с.

Высокая цена Renault Clio V6 объясняется еще и сохранностью автомобиля. За 16 лет он проехал чуть больше 1500 км и практически все это время хранился в гараже.

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