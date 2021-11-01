Старый Renault Clio за 16 лет подорожал втрое: он ушел с молотка по цене BMW X5
Renault Clio V6 – нетипичная среднемоторная версия хэтчбека. Всего выпустили чуть больше тысячи таких авто.
В Великобритании с аукциона Collecting Cars продали Renault Clio 2005 года. За 16-летний хэтчбек отдали 71 тыс. фунтов стерлингов ($97 500) – это в три раза больше, чем он стоил новым. Об этом сообщает сайт аукциона.
Дело в том, что с молотка ушел не простой хэтчбек, а редчайший заряженный Renault Clio V6. Всего в 2001-2005 годах выпустили только 2864 таких авто, из них только 1309 – после фейслифтинга (продали именно обновленную модель).Важно
С обычным Renault Clio версия V6 имеет не так уж и много общего. Во-первых, автомобиль среднемоторный, заднеприводной и двухместный. Большинство кузовных панелей у него также не такие, как у стандартного хэтчбека.
Во-вторых, (и об этом следует из названия), авто оснастили 3,0-литровым 255-сильным V6. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 246 км/ч. Среднемоторная компоновка существенно улучшила управляемость хэтчбека.
Высокая цена Renault Clio V6 объясняется еще и сохранностью автомобиля. За 16 лет он проехал чуть больше 1500 км и практически все это время хранился в гараже.
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