Старий Renault Clio за 16 років подорожчав утричі: він пішов із молотка за ціною BMW X5

Renault Clio V6 — нетипова середньомоторна версія хетчбека. Усього випустили трохи більше тисячі таких авто.

У Великій Британії з аукціону Collecting Cars продали Renault Clio 2005 року. За 16-річний хетчбек віддали 71 тис. фунтів стерлінгів ($97 500 ) — це втричі більше, ніж він коштував новим. Про це повідомляє сайт аукціону.

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[ + – ] Усього випустили лише 1 309 оновлених Clio V6

Справа в тому, що з молотка пішов не звичайний хетчбек, а рідкісний заряджений Renault Clio V6. Загалом у 2001-2005 роках випустили лише 2 864 таких авто, з них лише 1 309 — після фейсліфтингу (продали саме оновлену модель).

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Зі звичайним Renault Clio версія V6 має не так вже й багато спільного. По-перше, автомобіль середньомоторний, задньопривідний і двомісний. Більшість кузовних панелей у нього також не такі, як стандартний хетчбек.

[ + – ] У салоні хетчбека – лише два місця

По-друге, (і це випливає з назви), авто оснастили 3,0-літровим 255-сильним V6. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 246 км/год. Середньомоторне компонування значно покращило керованість хетчбека.

[ + – ] 3,0-літровий V6 розвиває 255 к. с.

Висока ціна Renault Clio V6 пояснюється ще й безпекою автомобіля. За 16 років він проїхав трохи більше 1 500 км і майже весь цей час зберігався в гаражі.

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