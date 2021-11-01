Старий Renault Clio за 16 років подорожчав утричі: він пішов із молотка за ціною BMW X5
Renault Clio V6 — нетипова середньомоторна версія хетчбека. Усього випустили трохи більше тисячі таких авто.
У Великій Британії з аукціону Collecting Cars продали Renault Clio 2005 року. За 16-річний хетчбек віддали 71 тис. фунтів стерлінгів ($97 500 ) — це втричі більше, ніж він коштував новим. Про це повідомляє сайт аукціону.
Справа в тому, що з молотка пішов не звичайний хетчбек, а рідкісний заряджений Renault Clio V6. Загалом у 2001-2005 роках випустили лише 2 864 таких авто, з них лише 1 309 — після фейсліфтингу (продали саме оновлену модель).Важливо
Зі звичайним Renault Clio версія V6 має не так вже й багато спільного. По-перше, автомобіль середньомоторний, задньопривідний і двомісний. Більшість кузовних панелей у нього також не такі, як стандартний хетчбек.
По-друге, (і це випливає з назви), авто оснастили 3,0-літровим 255-сильним V6. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 246 км/год. Середньомоторне компонування значно покращило керованість хетчбека.
Висока ціна Renault Clio V6 пояснюється ще й безпекою автомобіля. За 16 років він проїхав трохи більше 1 500 км і майже весь цей час зберігався в гаражі.
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