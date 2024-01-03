Легендарный спорткар Nissan 90-х превратили в оригинальный внедорожник (видео)

Спорткару Nissan Skyline GT-R увеличили клиренс и усилили подвеску, а также установили внедорожные шины и дополнительную оптику. Мощность двигателя подняли до 500 сил.

В США появился очень нестандартный Nissan Skyline GT-R. Культовый японский спорткар переделали во внедорожник. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Тюнинг Nissan Skyline GT-R выполнил американский блогер Adam LZ. Он нашел купе 90-х в версии R32, но без двигателя. Проект был воплощен в жизнь менее, чем за три недели. Авто назвали Nissan GTR Safari.

Спорткару увеличили клиренс

Спорткар Nissan Skyline GT-R получил 17-дюймовые внедорожные шины и дуги спереди. У него увеличен клиренс и усилена подвеска. Кроме того, появились багажник на крыше, дополнительная оптика и брызговики.

Блогер нашел для Nissan Skyline GT-R новую 2,6-литровую турбошестерку RB26DETT. Его дополнили новой турбиной Garrett GTX3576 Gen 2, а также заменили интеркулер и электронный блок управления. Мощность выросла до 500 л. с. Также установлена спортивная выхлопная система.

Adam LZ не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует продолжить тюнинг Nissan Skyline GT-R и вскоре доработает ходовую и тормоза купе.

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