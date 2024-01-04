Электрокроссовер Audi получил лимитированную версию для бездорожья (фото)

Электрокроссовер Audi Q8 E-Tron подготовили к бездорожью. Он получил внедорожную резину и багажник на крышу, а его клиренс увеличен.

Линейку Audi Q8 E-Tron 2024 пополнила новая модификация edition Dakar. Электрический кроссовер подготовили к бездорожью. Об этом сообщается на официальном сайте Audi.

Новый Audi Q8 E-Tron edition Dakar получил скромный пластиковый обвес и внедорожные шины General Grabber AT3. Кроме того, клиренс кроссовера увеличен на 31 мм: он составляет 206 мм в обычном состоянии и 161 мм — на больших скоростях.

На крыше авто появился багажник Фото: Audi

За доплату для Audi Q8 E-Tron edition Dakar предложен багажник на крыше. В добавок, можно заказать наклейки на кузов в стиле гоночного Audi RS Q e-tron, принимающего участие в ралли "Дакар".

Новый Audi Q8 E-Tron edition Dakar доступен только в полноприводной 408-сильной версии. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и проехать до 487 км без подзарядки. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Электромобиль Audi способен преодолеть броды глубинно до 30 см. Угол въезда увеличен до 20 градусов, а съезда – до 26 градусов.

Клиренс кроссовера увеличен на 30 мм Фото: Audi

Всего выпустят только 99 электрокаров Audi Q8 E-Tron edition Dakar. Стоимость кроссовера составит 120 000 евро.

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