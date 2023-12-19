Впервые в мире: электрокроссовер Nissan проехал от северного полюса к южному (видео)

Электромобиль Nissan Ariya преодолел около 30 000 км за 10 месяцев и посетил 14 стран мира. Для сложного путешествия кроссовер доработали.

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Новый Nissan Ariya завершил сложный автопробег. Электрический кроссовер впервые в мире проехал от северного полюса к южному. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan.

Электрокроссовер серьезно модернизировали Фото: Nissan

Сложное путешествие совершили британские путешественники Крис и Джулии Рэмзи. Они стартовали в феврале нынешнего года и находились в пути 10 месяцев. За это время они преодолели около 30 000 км и посетили 14 стран мира.

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Для автопробега кроссовер доработали. Тюнинг Nissan Ariya выполнило известное исландское ателье Arctic Trucks, специализирующееся на внедорожной технике.

Электрокар оснастили портативным ветрогенератором Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Ariya оснастили огромными 39-дюймовыми шинами BF Goodrich для бездорожья, потребовавшими установки расширителей арок. Также появились багажник на крыше и защита днища, а клиренс авто увеличен.

В салоне появились компактная кофемашина и метеостанция. Также путешественники оснастили авто небольшим дроном для разведки местности. Для зарядки батареи в глуши использовались раскладные солнечные панели и портативный ветрогенератор.

К слову, недавно сложный автопробег завершил и Skoda Enyaq — электрокроссовер пересек всю Африку.

Также Фокус сообщал, что Nissan готовит недорогой гибридный кроссовер.