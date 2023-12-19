Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Уперше у світі: електрокросовер Nissan проїхав від північного полюса до південного (відео)

Nissan Ariya, електромобіль Nissan, кросовер Nissan, автопробіг
Фото: Nissan | Nissan Ariya проїхав від північного полюса до південного

Електромобіль Nissan Ariya подолав близько 30 000 км за 10 місяців і відвідав 14 країн світу. Для складної подорожі кросовер допрацювали.

Related video

Новий Nissan Ariya завершив складний автопробіг. Електричний кросовер вперше у світі проїхав від північного полюса до південного. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.

електромобіль ніссан арія, Nissan Ariya, електромобіль Nissan, кросовер Nissan, автопробіг Fullscreen
Електрокросовер серйозно модернізували
Фото: Nissan

Складну подорож здійснили британські мандрівники Кріс і Джулії Ремзі. Вони стартували в лютому нинішнього року і перебували в дорозі 10 місяців. За цей час вони подолали близько 30 000 км і відвідали 14 країн світу.

Важливо
Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris із витратою 4,6 л на 100 км (фото)
Nissan презентував доступного конкурента Toyota Yaris із витратою 4,6 л на 100 км (фото)

Для автопробігу кросовер допрацювали. Тюнінг Nissan Ariya виконало відоме ісландське ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на позашляховій техніці.

Електрокар оснастили портативним вітрогенератором Fullscreen
Електрокар оснастили портативним вітрогенератором
Фото: Nissan

Електромобіль Nissan Ariya оснастили величезними 39-дюймовими шинами BF Goodrich для бездоріжжя, які потребували встановлення розширювачів арок. Також з'явилися багажник на даху і захист днища, а кліренс авто збільшено.

У салоні з'явилися компактна кавоварка та метеостанція. Також мандрівники оснастили авто невеликим дроном для розвідки місцевості. Для зарядки батареї в глушині використовувалися розкладні сонячні панелі і портативний вітрогенератор.

До слова, нещодавно складний автопробіг завершив і Skoda Enyaq — електрокросовер перетнув усю Африку.

Також Фокус повідомляв, що Nissan готує недорогий гібридний кросовер.