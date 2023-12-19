Уперше у світі: електрокросовер Nissan проїхав від північного полюса до південного (відео)
Електромобіль Nissan Ariya подолав близько 30 000 км за 10 місяців і відвідав 14 країн світу. Для складної подорожі кросовер допрацювали.
Новий Nissan Ariya завершив складний автопробіг. Електричний кросовер вперше у світі проїхав від північного полюса до південного. Про це повідомляється на офіційному сайті Nissan.
Складну подорож здійснили британські мандрівники Кріс і Джулії Ремзі. Вони стартували в лютому нинішнього року і перебували в дорозі 10 місяців. За цей час вони подолали близько 30 000 км і відвідали 14 країн світу.Важливо
Для автопробігу кросовер допрацювали. Тюнінг Nissan Ariya виконало відоме ісландське ательє Arctic Trucks, що спеціалізується на позашляховій техніці.
Електромобіль Nissan Ariya оснастили величезними 39-дюймовими шинами BF Goodrich для бездоріжжя, які потребували встановлення розширювачів арок. Також з'явилися багажник на даху і захист днища, а кліренс авто збільшено.
У салоні з'явилися компактна кавоварка та метеостанція. Також мандрівники оснастили авто невеликим дроном для розвідки місцевості. Для зарядки батареї в глушині використовувалися розкладні сонячні панелі і портативний вітрогенератор.
До слова, нещодавно складний автопробіг завершив і Skoda Enyaq — електрокросовер перетнув усю Африку.
Також Фокус повідомляв, що Nissan готує недорогий гібридний кросовер.