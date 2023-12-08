Електромобіль Skoda здійснив складний автопробіг через всю Африку (фото)

Задньопривідний електрокросовер Skoda Enyaq зміг проїхати через пустелі, болота і джунглі. Він тільки двічі застряг, а єдиною несправністю став вихід з ладу амортизатора.

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Електричний кросовер Skoda Enyaq здійснив масштабний автопробіг. На ньому пара з Нідерландів перетнула всю Африку з півночі на південь і назад. Про подорож розповіли на офіційному сайті Skoda.

На даху електрокара з'явився бокс із наметом Фото: Skoda

Ренске Кокс і Мартін ван Пол проїхали з Нідерландів до Кейптауна в ПАР і повернулися назад додому. Пробіг зайняв півтора року.

Для подорожі обрали задньопривідний кросовер Skoda Enyaq — просто тому, що в нього запас ходу більший. З батареєю ємністю 82 кВт∙год він може проїхати до 550 км без підзарядки.

Електромобіль отримав розкладні сонячні батареї Фото: Skoda

Для пробігу машину трохи модернізували. Кросовер отримав позашляхові шини, а на даху з'явився бокс із розкладним наметом.

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Заряджати електрокар доводилося від звичайної електромережі в населених пунктах. До того ж, для авто створили спеціальні сонячні батареї, які можна розкласти просто на землі.

Skoda Enyaq виявився надійним і витривалим Фото: Skoda

Електромобіль Skoda подолав тисячі кілометрів. Він перетнув пустелі, савани, болота і джунглі і при цьому застряг лише двічі. Втім, часом через складні умови вдавалося долати лише по 150 км на день.

За час пробігу лише раз вийшов з ладу амортизатор Фото: Skoda

До того ж, Skoda Enyaq продемонстрував завидну надійність. За весь час поїздки вийшов з ладу тільки один задній амортизатор. Крім того, були пошкоджені і потребували заміни пластиковий обвіс і лобове скло.

До слова, нещодавно електромобіль Skoda Enyaq пройшов модернізацію — йому збільшили потужність двигуна і запас ходу.

Також Фокус повідомляв, що складним автопробігом випробували після реставрації найперший Land Rover.