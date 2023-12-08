Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Електромобіль Skoda здійснив складний автопробіг через всю Африку (фото)

електромобіль шкода автопробіг, Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda
Фото: Skoda | Пара на Skoda Enyaq проїхала з Нідерландів до ПАР і назад

Задньопривідний електрокросовер Skoda Enyaq зміг проїхати через пустелі, болота і джунглі. Він тільки двічі застряг, а єдиною несправністю став вихід з ладу амортизатора.

Related video

Електричний кросовер Skoda Enyaq здійснив масштабний автопробіг. На ньому пара з Нідерландів перетнула всю Африку з півночі на південь і назад. Про подорож розповіли на офіційному сайті Skoda.

Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
На даху електрокара з'явився бокс із наметом
Фото: Skoda

Ренске Кокс і Мартін ван Пол проїхали з Нідерландів до Кейптауна в ПАР і повернулися назад додому. Пробіг зайняв півтора року.

Для подорожі обрали задньопривідний кросовер Skoda Enyaq — просто тому, що в нього запас ходу більший. З батареєю ємністю 82 кВт∙год він може проїхати до 550 км без підзарядки.

Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
Електромобіль отримав розкладні сонячні батареї
Фото: Skoda

Для пробігу машину трохи модернізували. Кросовер отримав позашляхові шини, а на даху з'явився бокс із розкладним наметом.

Важливо
Тест-драйв Subaru Crosstrek: нове ім'я, незмінні пріоритети
Тест-драйв Subaru Crosstrek: нове ім'я, незмінні пріоритети

Заряджати електрокар доводилося від звичайної електромережі в населених пунктах. До того ж, для авто створили спеціальні сонячні батареї, які можна розкласти просто на землі.

Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
Skoda Enyaq виявився надійним і витривалим
Фото: Skoda

Електромобіль Skoda подолав тисячі кілометрів. Він перетнув пустелі, савани, болота і джунглі і при цьому застряг лише двічі. Втім, часом через складні умови вдавалося долати лише по 150 км на день.

Skoda Enyaq, електромобіль Skoda, кросовер Skoda Fullscreen
За час пробігу лише раз вийшов з ладу амортизатор
Фото: Skoda

До того ж, Skoda Enyaq продемонстрував завидну надійність. За весь час поїздки вийшов з ладу тільки один задній амортизатор. Крім того, були пошкоджені і потребували заміни пластиковий обвіс і лобове скло.

До слова, нещодавно електромобіль Skoda Enyaq пройшов модернізацію — йому збільшили потужність двигуна і запас ходу.

Також Фокус повідомляв, що складним автопробігом випробували після реставрації найперший Land Rover.