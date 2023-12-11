Nissan презентовал доступного конкурента Toyota Yaris с расходом 4,6 л на 100 км (фото)

Nissan Note 2024 изменился внешне и стал богаче укомплектован. Компактный хэтчбек оснащен экономичной гибридной установкой.

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В Японии презентовали новый Nissan Note. Компактная модель В-класса прошла модернизацию и с января 2024 года поступит в продажу на родине по цене от 2,3 миллиона иен ($15 700). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Nissan.

У хэтчбека новые колесные диски Фото: Nissan

Nissan Note 2024 узнается прежде всего по измененной V-образной решетке радиатора в стиле нового Pathfinder. Кроме того, заменены бамперы и установлены колесные диски оригинального дизайна.

В салоне Nissan Note 2024 улучшена отделка. Все версии модели оснащены виртуальным щитком приборов, тачскрином мультимедиа, климат-контролем, системами автоматического торможения и контроля дорожной разметки. Базовую комплектацию пополнил бесключевой доступ.

В салоне улучшена отделка Фото: Nissan

Особенность Nissan Note — поворотное кресло переднего пассажира. Оно призвано облегчить посадку и высадку в хэтчбек.

Важно

Тест-драйв Nissan Qashqai e-Power: почти электромобиль

Как и прежде, Nissan Note оснащен гибридной установкой e-Power. Передние колеса вращает 116-сильный электромотор, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 82 л. с. служит генератором — заряжает батарею. Средний расход топлива составляет 4,6 л на 100 км.

Кресло переднего пассажира поворачивается Фото: Nissan

В полноприводной версии Nissan Note 2024 на задней оси установлен еще один электромотор мощностью 67 л. с. Суммарная отдача силовой установки — 136 сил.

Ранее Фокус рассказывал, что в схожем стиле будет выполнен новый Nissan Kicks, причем кроссовер также оснастят гибридной установкой e-Power.

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