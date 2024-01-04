Новый доступный кроссовер Hyundai за $13 500 рассекретили до премьеры (фото, видео)

Новый Hyundai Creta изменится внешне и станет современнее внутри. К бензиновым и дизельным модификациям кроссовера присоединится электрический вариант.

Опубликованы первые официальные фото и видео Hyundai Creta 2024. Недорогой компактный кроссовер пройдет очередную модернизацию и будет презентован 16 января. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Модель дебютирует в бензиновых и дизельных версиях Фото: Hyundai Сзади обновлены фонари Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta узнается по измененной передней части в стиле Tucson. У кроссовера огромная прямоугольная решетка радиатора и тоненькие диодные фары, соединенные диодной полосой. Сзади заменены фонари.

Салон Hyundai Creta 2024 кардинально изменился. Дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа объединены, а еще заменен руль и появился сенсорный блок климат-контроля.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Заявлено, что кроссовер Hyundai Creta предложат в семи разных вариантах комплектации. Более дорогие версии получат двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора (с функцией видеорегистратора), вентиляцию сидений и панорамную крышу. Цена Hyundai Creta составит от 13 500 до 24 000 долларов.

Новый Hyundai Creta 2024 дебютирует с 1,5-литровыми двигателями – бензиновыми на 115 и 160 л. с., а также 116-сильным турбодизелем. В зависимости от версии, для модели предлагают 6-ступенчатые механическую или автоматическую КПП, вариатор или 7-ступенчатый робот.

Несколько позже линейку должен расширить электромобиль Hyundai Creta. Его уже видели на испытаниях.

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