Опасны для начинающих водителей: электромобили Tesla начали запрещать в автошколах

Нестандартная схема управления поворотниками в Tesla может сбить с толку начинающих водителей. Инструкторы автошкол в Норвегии отказываются от использования американских электрокаров.

В Норвегии автошколы запрещают использование электромобилей Tesla для обучения вождению. Их признали опасными для начинающих водителей. Об этом сообщает сайт Electrek.

Tesla – лидер авторынка в Норвегии. Американские электромобили пользуются огромным спросом в стране, однако инструкторы автошкол считают, что они не очень подходят для обучения езде и отказываются закупать Tesla.

В современных Tesla поворотники управляются сенсорными кнопками Фото: Tesla

Все дело в нестандартном способе включения указателей поворотов. Вместо традиционного подрулевого рычага используются сенсорные кнопки на руле. Сначала это решение применили в Tesla Model S и X, а теперь их примеру последовал и обновленный седан Model 3.

В Tesla объясняют, что пытаются уменьшить количество физических переключателей в салоне. К тому же, представители компании считают, что после появления автопилота водителям не придется включать поворотники.

Впрочем, для начинающих водителей кнопки поворотников – не самое лучшее решение. Инструктор по вождению Джон Хансен Оен объясняет, что оно может сбить с толку. Особенно это проявляется во время проезда круговых развязок, где приходится включать указатель поворота и вращать руль.

По словам инструктора, во время теста новой Tesla Model 3 на круговой развязке он почувствовал себя слегка дезориентированным. Начинающий же водитель может не только провалить экзамен по вождению, но и попасть в аварию – зацепить другое авто или бордюр.

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