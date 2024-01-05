В Люксембурге создали необычный коммерческий электромобиль с запасом хода 250 км (фото)

Электрический фургон B-ON Pelkan может перевозить до 1,2 тонны груза и оснащен специальным органайзером для сортировки багажа. Запас хода электрокара превышает 250 км.

Производитель электрических фургонов StreetScooter для Deutsche Post, компания B-ON из Люксембурга, подготовила новую модель Pelkan. Электрокар презентуют на шоу CES-2024 в Лас-Вегасе и планируют запустить в производство со второго квартала 2024 года. Об этом сообщает сайт Electrive.

Электрокар оснащен 115-сильным мотором

Новый B-ON Pelkan – небольшой двухместный фургон. У него высокий капот, тоненькие диодные фары и большой угол наклона лобового стекла. Грузоподъемность авто составляет 1235 кг. В основе электрокара лежит новая модульная платформа от Foxconn.

Грузоподъемность авто составляет 1235 кг

Размеры B-ON Pelkan:

длина – 5725 мм;

ширина – 1850 мм;

высота – 2515 мм;

колесная база – 3380 мм.

Фургон создан, в первую очередь, для служб доставки. Его изюминка – специальный органайзер с электроприводом в грузовом отсеке с отсеками для заказов.

Внутри установлен органайзер для багажа с электроприводом

B-ON Pelkan оснащен электромотором на 115 л. с. и 256 Нм, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч. На выбор предложат аккумуляторные батареи на 43 и 54 кВт∙ч: в последнем случае запас хода превысит 250 км. Зарядка переменным током занимает менее 8 часов, а постоянным (на 80%) – 30 минут.

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