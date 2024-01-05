В Киеве заметили редкий суперкар Ferrari 2000-х с ярким тюнингом (фото)

Суперкар Ferrari 360 Modena оснащен 3,6-литровым 400-сильным V8 и способен развить 295 км/ч. Купе тюнинговали — установили обвес и антикрыло.

В Киеве сфотографировали Ferrari 360 Modena. На украинских дорогах такие суперкары – редкость. Об автомобиле рассказали на сайте ТопЖир.

Среднемоторный суперкар Ferrari 360 Modena выпускали с 1999 по 2004 годы и всего собрали 8800 купе и 7565 кабриолетов 360 Spider. Он стал первой моделью марки в новом фирменном стиле. Элегантный дизайн купе разработали в знаменитом итальянском ателье Pininfarina.

Суперкар получил обвес и антикрыло Фото: supercars_ua

Купе Ferrari оснащено высокооборотистым 3,6-литровым V8 мощностью 400 л. с. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 295 км/ч. На выбор предлагали 6-ступенчатые механическую или роботизированную КПП.

Конкретно этот Ferrari 360 Modena особенный, ведь его доработали. Тюнинг Ferrari выдержан в стилистике немецкого ателье Hamann, хотя на самом деле его выполнили в одной малоизвестной японской мастерской.

Суперкар Ferrari 360 Modena получил аэродинамический обвес и антикрыло. Кроме того, ему несколько изменили дизайн задней части.

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