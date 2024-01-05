Как будет работать растаможка авто онлайн — разъяснение Минцифры

Новая формула растаможки через приложение "Дія" учитывает не только технические параметры автомобиля, но и его цену. Для снижения коррупционной составляющей будет создана база данных таможенной стоимости авто.

Онлайн-растаможка авто через приложение "Дія" все же может заработать в Украине. В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект №10380, призванный облегчить оформление авто на таможне. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, цифровизация растаможки существенно упростит и ускорит этот процесс, а также уберет человеческий фактор и сделает невозможными коррупционные схемы на таможне. Не секрет, что сейчас существует поле для злоупотреблений как со стороны работников таможни, так и со стороны декларантов. Таможенную стоимость транспортных средств нередко занижают, что уменьшает сумму платежей и, соответственно, поступления в бюджет.

Онлайн-растаможка призвана убрать человеческий фактор на таможне Фото: УНИАН

Текст законопроекта еще не доступен на портале Верховной Рады, но Михаил Федоров рассказал, что в нем предложена новая формула растаможки, учитывающая стоимость автомобилей. Граждане Украины смогут подавать электронные таможенные декларации через приложение "Дія", а юридические лица — через портал "Дія".

Предлагается создать специальную базу данных таможенной стоимости авто. Ее сформирует Минцифры на основе данных с таможни о всех новых машинах, проходивших оформление в Украине с 2007 года. Будут указаны марка и модель авто, год выпуска, тип и объем двигателя.

Напомним, что именно формула расчета платежей стала камнем преткновения при введении онлайн-растаможки. Предыдущий законопроект был отклонен Верховной Радой в феврале 2023 года потому, что он не учитывал таможенную стоимость авто, а брал во внимание только технические параметры.

Против законопроекта выступили и украинские автодилеры, объяснив это тем, что правила ВТО требуют рассчитывать НДС именно от таможенной стоимости товара, а не от его характеристик. Поєтому пришлось разрабатывать новый законопроект и менять формулу растаможки.

Алгоритм растаможки авто через приложение "Дія" Фото: Telegram / Михаил Федоров

Растаможка авто онлайн – алгоритм работы

Михаил Федоров также опубликовал алгоритм растаможки авто через приложение "Дія". После покупки автомобиля за рубежом необходимо будет авторизироваться в приложении, выбрать услугу растаможки и ввести VIN-код, фактурную стоимость авто и дополнительные сведения о транспортном средстве.

"Дія" автоматически рассчитает таможенные платежи на основе указанной стоимости и сформирует таможенную декларацию. Владелец автомобиля после проверки данных подписывает декларацию и передает ее на таможню.

После этого происходит сверка стоимости авто с ценами из базы данных и возможная ее корректировка (в четко указанных случаях). Гражданин осуществляет оплату и банк перечисляет платежи на счет таможни.

После этого автомобиль может пересекать границу. Таможенный инспектор проверяет документы и декларацию и пропускает машину, после чего ее можно ставить на учет в сервисном центре МВД и сертифицировать.

Ранее Фокус рассказывал, что с 2024 года в Украине существенно подорожали некоторые государственные услуги для автомобилистов.

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