Культовый японский суперкар завелся и поехал после нескольких лет простоя на улице (видео)
Acura NSX — знаменитый среднемоторный суперкар, построенный при участии звезды "Формулы-1" Айртона Сенны. Авто оснащено 3,0-литровым 270-сильным V6 и способно развить 270 км/ч.
В США оживили суперкар Acura NSX 1995 года. Знаменитый автомобиль несколько лет простоял под открытым небом. Ему посвятили видео на Youtube-канале WD-Detailing.
Acura NSX нашли в городке Траверс-Сити (штат Мичиган). После покупки авто его владелец поставил его во дворе своего дома. Впрочем, японский суперкар оказался весьма живучим.
Кузов Acura NSX выполнен из алюминия, поэтому не ржавеет. Мало того, авто удалось без проблем завести и заехать на нем на прицеп-трейлер.
Суперкар Acura отправили на мойку и детейлинг. Когда его помыли и отчистили, то оказалось, что он весьма неплохо сохранился.
Напомним, что Acura/Honda NSX – единственный суперкар в истории японской марки. Модель первого поколения разработали при участии звезды "Формулы-1" Айртона Сенны. Ее выпускали с 1990 по 2005 год.
Среднемоторное купе оснащено 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 270 км/ч.
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