Культовый японский суперкар завелся и поехал после нескольких лет простоя на улице (видео)

Acura NSX — знаменитый среднемоторный суперкар, построенный при участии звезды "Формулы-1" Айртона Сенны. Авто оснащено 3,0-литровым 270-сильным V6 и способно развить 270 км/ч.

В США оживили суперкар Acura NSX 1995 года. Знаменитый автомобиль несколько лет простоял под открытым небом. Ему посвятили видео на Youtube-канале WD-Detailing.

Суперкар без проблем завелся Фото: скриншот / YouTube

Acura NSX нашли в городке Траверс-Сити (штат Мичиган). После покупки авто его владелец поставил его во дворе своего дома. Впрочем, японский суперкар оказался весьма живучим.

Салон Acura NSX хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Кузов Acura NSX выполнен из алюминия, поэтому не ржавеет. Мало того, авто удалось без проблем завести и заехать на нем на прицеп-трейлер.

Суперкар Acura отправили на мойку и детейлинг. Когда его помыли и отчистили, то оказалось, что он весьма неплохо сохранился.

Автомобиль отмыли и отчистили Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что Acura/Honda NSX – единственный суперкар в истории японской марки. Модель первого поколения разработали при участии звезды "Формулы-1" Айртона Сенны. Ее выпускали с 1990 по 2005 год.

Среднемоторное купе оснащено 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 270 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что редкий американский спорткар завелся после 37 лет в гараже.

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