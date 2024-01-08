Как определяется запас хода электромобилей — особенности методики

Для определения запаса хода электромобили тестируют на специальном полигоне. Испытания имитируют езду по городу и автомагистрали.

Запас хода электромобиля — ключевой параметр, на который всегда обращают внимание покупатели. Он определяется по специальной методике с четко выписанными правилами и алгоритмом. О ней рассказали на сайте Motor Mouth.

Существует несколько разных способов измерения запаса хода электрокаров. Наиболее точной из них считается методика, разработанная Агентством по охране окружающей среды США ЕРА (United States Environmental Protection Agency). Изначально это агентство измеряло расход топлива бензиновых авто, а затем занялось и запасом хода электрокаров.

Как правило, отбирают электромобили с пробегом до 10 000 км. В рамках тестов EPA они преодолевают не менее 1600 км. Их тестируют на специальном полигоне длиной 6 км. Авто при этом загружают, что имитирует наличие пассажиров и багажа.

В рамках тестового цикла электрокары чередуют движение с остановками, что имитирует городскую езду. Они развивают скорость от 48 до 112 км/ч – как на трассе. Езда по хайвэю занимает 45% тестового цикла, а по городу – 55%.

Ранее Фокус сообщал, что запас хода Tesla Cybertruck в реальных условиях оказался гораздо меньше, чем заявленный производителем.

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