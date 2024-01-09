В Украине появился мощный и недорогой электрокроссовер от Geely и Volvo (фото)

Zeekr X — компактный электрокроссовер с оригинальным дизайном, построенный на базе Volvo EX30. Модель предлагают в версиях мощностью 272 и 428 л. с.

В Украину привезли новый Zeekr X. Компактный электрический кроссовер заметили в Киеве, а его снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Бренд Zeekr создан концерном Geely специально для выпуска электромобилей. Помогают их создать специалисты Volvo. X – третья по счету модель марки: она построена на платформе SEA, как и Volvo EX30.

Электрокар предложен в версиях на 272 и 428 л. с. Фото: Topcars UA

Китайский электромобиль Zeekr X – компактный 4,5-метровый кроссовер с оригинальным рубленым дизайном. Главная "фишка" его салона – центральный тачскрин, который движется по специальным направляющим.

Электрический кроссовер Zeekr X предлагают в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 428-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 5,8 и 3,7 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч в обеих модификациях.

В салоне можно передвигать дисплей Фото: Geely

Новый Zeekr X оснащен батареей емкостью 66 кВт∙ч. Запас хода составляет 560 км в заднеприводном варианте и 512 км – в полноприводном.

К слову, это не первый Zeekr в Украине – ранее в нашу страну привозили и другие модели китайской марки.

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