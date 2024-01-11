В Нидерландах создали электромобиль за $6250, который можно не заряжать (видео)

Squad Solar City Car — компактный двухместный электромобиль весом всего 360 кг. Он способен развить 45 км/ч, а его запас хода составляет 100 км.

Нидерландский стартап Squad Mobility презентовал на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе необычный городской электромобиль Solar City Car. Он поступит в производство с 2025 года и будет стоить от 6250 долларов. Подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Двери электрокара можно снять

Squad Mobility основали инженеры Крис Клок и Роберт Гуверс. Ранее они работали над электрокаром Lightyear с солнечными батареями и именно эту технологию решили использовать в Solar City Car. Городское авто станет альтернативой Citroen Ami.

Электромобиль является двухместным, но пассажирское кресло можно сложить

Двухместный Squad Solar City Car достигает всего 2 метра в длину и весит всего 360 кг. Своим дизайном угловатое авто напоминает гольф-кар – особенно, если снять двери (они легко откручиваются).

Салон Squad Solar City Car довольно просторный благодаря высокой крыши. За сиденьями предусмотрен небольшой отсек для багажа.

На крыше установлены солнечные батареи

Электромотор мощностью 5,5 л. с. (4 кВт) позволяет развивать скорость до 45 км/ч. Столь маломощным авто в ряде европейских стран можно управлять без прав и с 16 лет.

Squad Solar City Car оснащен четырьмя съемными батареями (как электробайки) общей емкостью 6,4 кВт∙ч. Запас хода составляет 100 км.

Солнечные батареи мощностью 250 Вт установлены на крыше электрокара. Тесты показали, что за один день они пополняют запас хода на 22 км в Нидерландах и на 31 км – в солнечной Испании. Этого вполне может быть достаточно, чтобы не заряжать электромобиль.

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