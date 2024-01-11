Война – не преграда: продажи премиальных авто в Украине выросли почти вдвое

Доля премиальных моделей на украинском авторынке в 2023 году выросла до 20%. Наибольшим спросом пользуются немецкие бренды.

В Украине за 2023 год резко вырос спрос на дорогие автомобили премиум-класса. Из 61,6 тыс. проданных новых авто 13 292 относятся именно к премиальному сегменту. Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Премиум-сегмент в 2023 году занял 20% украинского авторынка Фото: Auto-consulting

По сравнению с 2022 годом (тогда реализовали 7011 дорогих машин) продажи авто премиум-класса в Украине выросли сразу на 89,59%. Их доля на рынке достигла 20%.

Среди причин такого роста называют отложенный спрос, а также неуверенность в завтрашнем дне и инвестиции средств в дорогие автомобили.

Средняя стоимость премиальных авто в Украине за 2023 год – 65 810 евро. Для сравнения: средняя цена новой машины в целом по рынку была почти вдвое меньше – 33 108 евро. Также отмечается, что в прошлом году украинцы приобрели 38 автомобилей высшего класса стоимостью 400 000 евро и более.

Наибольшим спросом пользуются немецкие бренды BMW и Mercedes-Benz Фото: Auto-consulting

Лидером в сегменте является бренд BMW c 4263 проданными авто. Второе место занимает Mercedes-Benz (2601 авто), а третье – Lexus (1692 шт.). Практически все премиальные марки продемонстрировали существенный рост продаж.

Ранее Фокус рассказывал, что во время войны у народных депутатов Украины появились дорогие роскошные авто.

Также мы писали, что продажи электромобилей в Украине за 2023 год выросли почти в 3 раза.