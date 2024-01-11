Брутальный дизайн и разворот на месте: Changan готовит недорогой внедорожник (фото)

Новый Changan Deepal G318 — 4,75-метровый внедорожник для любителей активного отдыха. Автомобиль оснастят экономичной гибридной установкой.

Опубликовали первые фото Changan Deepal G318. Новый внедорожник должен дебютировать в первом полугодии нынешнего года по цене примерно от 300 000 юаней ($42 000). Подробности новинки раскрыли на сайте CarNewsChina.

Новый Changan Deepal G318 позиционируют, как авто для искателей приключений. На это намекает и его название, ведь 318 – это номер китайской трассы, идущей к горам Тибета.

Авто способно разворачиваться на месте Фото: CarNewsChina

Внедорожник Changan Deepal G318 отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями, массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом. У него С-образные диодные фары и дополнительная оптика на крыше. Как и положено внедорожнику, запасное колесо крепится к двери багажника.

Размеры Changan Deepal G318:

длина – 4 750 мм;

ширина – 1 959 мм;

высота – 1 820 мм;

колесная база – 2 880 мм.

Внедорожник получит гибридную установку Фото: CarNewsChina

Салон Changan Deepal G318 пока еще не показали, но раскрыли подробности силовой установки внедорожника. Он будет гибридом с 1,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов мощностью 48 и 82 л. с. Суммарная отдача станет известна позже.

Гибриду предложат батареи емкостью 18,4 и 35,1 кВт∙ч. Он будет полноприводным, а управляемые задние колеса позволят разворачиваться на месте.

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