Квартира на колесах: представлен роскошный автодом-трансформер от Pininfarina (видео)

Автодом AC Future eTH трансформируется в роскошные апартаменты площадью 37 квадратных метров. Внутри обустроены кухня, спальня, гостиная и санузел.

Стартап AC Future из Калифорнии и знаменитое итальянское ателье Pininfarina создали инновационный дом на колесах eTH. Его презентовали на шоу CES 2024 и через несколько лет он должен стать серийным. Подробности новинки раскрыли в видео на Youtube-канале производителя.

По бокам и сзади предусмотрены выдвижные секции Фото: скриншот / YouTube

Автодом AC Future eTH достигает 6,1 м в длину и 2,4 м в ширину. В Pininfarina разработали футуристический дизайн вэна с большой площадью остекления. Дом на колесах является трансформером: по бокам и сзади у него выдвигаются секции, что увеличивает внутреннюю площадь до 37 кв. м — получается небольшая квартира.

У автодома роскошный интерьер Фото: скриншот / YouTube

AC Future eTH позиционируют, как автодом премиум-класса. У него роскошный салон с кухней, спальней и гостиной. Внутри установлены большая двуспальная кровать, диваны, кресла и стол.

Также установлены плита, холодильник и раковина, есть и санузел с душем. На полу – ламинат и ковролин. Водительское место трансформируется в рабочий стол: руль прячется, а щиток приборов превращается в монитор.

В спальне установлена широкая кровать Фото: скриншот / YouTube Кухня дополнена раковиной, плитой и холодильником Фото: скриншот / YouTube

Аккумуляторы и солнечные батареи на крыши позволяют питать электрооборудование AC Future eTH на протяжении недели. А специальный конденсатор (он работает по принципу осушителя воздуха) позволяет получать воду из окружающей среды.

Характеристики AC Future eTH пока не разглашают. Известно лишь, что дом на колесах предложат в гибридной и электрической версиях.

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