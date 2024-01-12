Порос травой: редкий спорткар Tesla 5 лет стоит брошенным на улице (фото)

Электромобиль Tesla Roadster стоит на улице с 2019 года и сквозь его колеса уже пробилась растительность. О владельце авто ничего не известно.

В Сан-Франциско обнаружили заброшенную Tesla Roadster. Электрический спорткар припаркован на улице с 2019 года. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Пока что неизвестно, почему владелец перестал эксплуатировать Tesla Roadster пять лет назад. По номеру авто удалось установить, что это 180-е авто в серии. В 2009 году его купили в штате Колорадо, а пять лет спустя продали в Калифорнию. О владельце ничего не известно.

Эвакуировать электрокар с частной территории не могут Фото: autoevolution.com

Установлено, что в последний раз электромобиль Tesla Roadster был на СТО в апреле 2019 года – ему провели техобслуживание и заменили шины. Пробег авто на то время составлял 35 тыс. км.

Климат в Сан-Франциско мягкий, поэтому Tesla Roadster неплохо сохранилась. Ее лакокрасочное покрытие нуждается в полировке, а фары помутнели, но, в общем, состояние авто сносное. Интересно, что сквозь его колеса пробилась растительность.

Эвакуировать автомобиль не могут. Дело в том, что он стоит на частной собственности и трогать его нельзя.

Tesla Roadster – самая редкая модель американской марки. Всего выпущено только 2450 этих электрических спорткаров на базе Lotus Elise.

Электромобиль нуждается в мойке, а его фары помутнели Фото: autoevolution.com

Электромобиль Tesla Roadster оснащен 248-сильным мотором и батареей емкостью 53 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и проехать 393 км без подзарядки.

К слову, недавно в Сан-Франциско на улице бросили и гораздо более дорогое авто – редкий суперкар Porsche 959.

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